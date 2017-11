Se cunosc toate echipele calificate la Cupa Mondiala din Rusia si urnele valorice pentru tragerea la sorti

Peru este ultima nationala ce a obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Rusia, astfel ca tabloul complet cu numele celor 32 de reprezentative ce se vor duela la turneul final pentru cel mai important trofeu din fotbal este complet.



Sud-americanii au primit „viza de Rusia” dupa ce au castigat barajul cu Noua Zeelanda, Jefferson Farfan si Christian Ramos marcand golurile calificarii.

Iata lista completa a tarilor calificate la Mondial:

Europa: Rusia (gazda), Germania, Anglia, Belgia, Croatia, Danemarca, Spania, Franta, Islanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Suedia, Elvetia.

Africa: Egipt, Maroc, Nigeria, Senegal, Tunisia.

America de Sud: Argentina, Brazilia, Coumbia, Uruguay, Peru.

Asia: Arabia Saudita, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Australia.

America de Nord, Centrala si Caraibe: Costa Rica, Mexic, Panama.

Cele 32 de echipe au fost impartite in patru urne valorice din care vor fi repartizate in cele opt grupe de la turneul final. Printre altele, Polonia si Belgia sunt capi de serie, in timp ce Spania si Anglia fac parte din urna a doua.

Tragerea la sorti a grupelor de la Campionatul Mondial de fotbal va avea loc pe 1 decembrie, la Kremlin.

CM de fotbal din Rusia se va disputa in perioada 14 iunie – 15 iulie 2018.