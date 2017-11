Preturile biletelor pentru Cupa Mondiala din Rusia. A doua faza de vanzare a inceput astazi

Calificarile pentru turneul final de anul viitor s-au incheiat, ceea ce inseamna ca se cunosc cele 32 de echipe care vor participa la turneul final pe care Rusia il va gazdui in perioada 14 iunie – 15 iulie. Prin urmare, aflati mai jos cum veti putea procura un bilet si care este pretul acestuia.



Prima faza de vanzare a biletelor s-a desfasurat in perioada 1-12 octombrie 2017, cand au fost vandute 622,117 de tichete pentru accesul la meciurile Cupei Mondiale.

A doua faza de vanzare a biletelor a inceput astazi, 16 noiembrie, la ora 11:00 (ora Romaniei), si se va incheia pe 28 noiembrie, la ora 11:00 (ora Romaniei). Principiul de acordare va fi “primul venit, primul servit”. Site-ul pe care pot fi achizitionate este FIFA.com/tickets.

Preturile biletelor la Cupa Mondiala din 2018

meciul de deschidere: 220 dolari (categoria III), 390 dolari (categoria II), 550 dolari (categoria I)

faza grupelor: 105 dolari (categoria III), 165 dolari (categoria II), 210 dolari (categoria I)

optimi de finala: 115 dolari (categoria III), 185 dolari (categoria II), 245 dolari (categoria I)

sferturi de finala: 175 dolari (categoria III), 255 dolari (categoria II), 365 dolari (categoria I)

semifinale: 285 dolari (categoria III), 480 dolari (categoria II), 750 dolari (categoria I)

finala mica: 175 dolari (categoria III), 255 dolari (categoria II), 365 dolari (categoria I)

finala: 455 dolari (categoria III), 710 dolari (categoria II), 1100 dolari (categoria I)

Mai exista o categorie de bilete, a IV-a, la care au acces insa doar cetatenii rusi si care contine preturi mult mai mici (un bilet la marea finala costa, de exemplu, circa 120 de dolari, de aproape patru ori mai ieftin decat cel mai ieftin tichet de acces pe care il pot obtine fanii din alte tari, iar un bilet la un meci din faza grupelor – doar 22 de dolari!). FIFA a luat aceasta decizie deoarece a considerat ca salariul mediu in Rusia este prea mic (circa 830 de dolari) pentru ca microbistii din aceasta tara sa-si permita preturile din primele trei categorii.

Exista si o categorie de bilete rezervate persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu mobilitate redusa si persoanelor obeze (al caror Indice de Masa Corporala este mai mare sau egal cu 35 kg/m2).

Numarul maxim de bilete pe care un suporter il poate comanda pentru un meci este 4, iar numarul maxim de meciuri la care un suporter poate comanda bilete este 7.

Forul fotbalistic mondial a anuntat, pe site-ul oficial, ca livrarea biletelor achizitionate se va desfasura in perioada aprilie-mai 2018.

Achizitionarea unui bilet nu este singura conditie pe care trebuie sa o indeplineasca cei care doresc sa asiste la un meci (sau la mai multe) pe durata Cupei Mondiale din 2018. Suporterii trebuie sa obtina si un FAN ID (de pe site-ul www.fan-id.ru), un document care contine numele si fotografia suporterului si care permite intrarea pe teritoriul Rusiei fara viza si asigura gratuitate la transportul in comun in ziua meciului la care titularul are bilet.

Suporterii sunt sfatuiti sa aplice pentru FAN ID imediat dupa ce primesc pe mail confirmarea ca vor primi bilet la meciul dorit.