MM si Alibec s-au impacat, dar la ora actuala nu-si mai vorbesc: „El nu ma respecta, e problema lui pana la urma”

Mihai Stoica a vorbit despre conflictul pe care il are cu Denis Alibec. Cei doi s-au certat in timpul meciului dintre Viitorul si FCSB, din luna septembrie, iar managerul „ros-albastrilor” dezvaluie ca in prezent nu-si mai vorbesc.



„Am avut foarte multe discutii in trecut, acum nu mai avem nicio discutie. Nu trebuie neaparat, nu am pretentii sa ma respecte toti jucatorii. El nu ma respecta, e problema lui pana la urma. Eu sunt directorul sportiv al acestui club, am dublul varstei pe care o are el, el a ales sa se comporte asa. Pe mine ma intereseaza doar ca el sa joace fotbal, sa-si ajute echipa si atat„, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

„Daca si-a cerut scuze? Nu mai discutam subiectul. Am avut o discutie. Nu are niciun sens„, a continuat acesta.

In timpul partidei respective, Mihai Stoic i-a cerut atacantului sa „coboare pentru a lua mingea„, insa Alibec s-a enervat si i-a raspuns: „Lasa-ma, ba, in p*** mea in pace„.

Dupa terminarea intalnirii, cei doi au continuat sa se contreze.