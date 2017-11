Mihai Stoica ii recunoaste doua performante lui Sumudica: „Cea mai mare performanta a lui nu este castigarea campionatului!”

Managerul stelist, Mihai Stoica, a avut o replica pentru Marius Sumudica, cel care a facut mai multe declaratii dure la adresa FCSB-ului, in ultima vreme.



„Dica are prea mult bun simt sa raspunda la atacurile lui Sumudica si bine face. Eu nu pot sa-i raspund! E problema lui, nu a mea. Eu nu fac niciun comentariu legat de nivelul campionatului din Turcia. E foarte frumos daca reuseste performante acolo.

Ii recunosc doar doua performante, ambele calificari in dauna lui West Ham, chiar daca West Ham nu prea avea chef sa mearga in Europa League. Cea mai mare performanta a lui nu este castigarea campionatului. Sunt multi care au reusit asta. Faptul ca a mers in primavara europeana este o performanta extraordinara. Ca l-a scos o echipa din Belgia e altceva. Vorbeste continuu de noi, de jucatori, de Dica și nu e corect„, a spus MM, conform Fanatik.