Marica critica atitudinea capitanului Chiriches: „Nu vreau sa ii dau in cap, i-am spus-o si in fata, dar echipa nationala nu are un lider!”

Ciprian Marica l-a criticat dur, miercuri seara, pe capitanul nationalei Romaniei, Vlad Chiriches. Fostul international roman considera ca fundasul in varsta de 28 de ani nu e capabil sa fie liderul acestei generatii.



„Echipa nationala nu are un lider, capitanul echipei da senzatia de lejeritate. I-am spus si personal. Nu reuseste sa transmita siguranta si incredere, nu e ok. El ar trebui sa fie pionul principal. Nu vreau sa ii dau in cap„, a spus Marica la Digi Sport.

„E greu cand nu joci la echipa de club. Nu reuseste sa se implice in joc si cred ca din interior ar trebui sa vina asta„, a mai declarat acesta.

53 de selectii a strans aparatorul lui Napoli in prima reprezentativa a Romaniei.

Doar 4 meciuri a jucat Chiriches pentru gruparea napoletana in acest sezon.