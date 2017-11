Legitimat la Barcelona, joaca pentru Spania, dar vrea sa fie naturalizat!

Munir El Haddadi, fotbalist cu cetatenie spaniola, dar cu parinti marocani, a contactat Federatia Marocana de Fotbal pentru a-l ajuta in privinta unei naturalizarii. Fotbalistul imprumutat de Barcelona la Alaves doreşte sa participe cu nationala Marocului la Campionatul Mondial din 2018.



Potrivit Assabah Daily, fotbalistul de 22 de ani s-a adresat deja oficialilor de la FIFA carora le-a cerut ajutor in privinta naturalizarii. De asemenea, a cerut respectarea statului jucatorului cu dubla cetatenie.

Nascut in orasul spaniol San Lorenzo del Escorial, din parinti marocani, Munir a debutat in nationala de seniori a Spaniei pe 8 septembrie 2014, sub comanda lui Vicente del Bosque, in partida din preliminariile EURO 2016 contra Macedoniei, scor 5-1.

Atunci, Munir a jucat 13 minute, fiind şi ultima sa aparitie in nationala Spaniei. Fara perspectiva la nationala Spaniei, Munir s-a hotarat sa aplice pentru cetatenia marocana, mai ales dupa ce a vazut ca nationala Marocului s-a calificat la Campionatul Mondial din 2018 in urma victoriei, scor 2-0, impotriva Coastei de Fildes.

Federatia Marocana de Fotbal şi-a exprimat dorinta de a-l naturaliza pe Munir si a discutat deja cu Federatia din Spania in vederea eliberarii actelor necesare mutarii.