Infrangeri in serie ale favoritelor in Euroliga masculina de baschet!

Etapa a saptea a Euroligii de baschet masculin s-a incheiat miercuri seara cu cateva rezultate surprinzatoare. Real Madrid a suferit una dintre cele mai drastice infrangeri din istoria competitiei, la 30 de puncte diferenta, in fieful unei echipe promovate in urma cu doua editii, Baskonia Vitoria Gasteiz, Himki Regiunea Moscova, fosta colidera, a pierdut la scor, la Atena, iar Maccabi Tel Aviv, care-i invinsese pe „galactici” runda precedenta a cedat acasa la zece cosuri in disputa cu Anadolu Efes Istanbul.