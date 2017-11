Fostului patron al echipei FC Arges, Cornel Penescu, i-a fost aprobata cererea de eliberare conditionata!

Fostul finantator al echipei FC Arge, Cornel Penescu, va fi eliberat conditionat din inchisoare! Tribunalul Arges a admis, miercuri, punerea in libertate a fostului patron al celor de la FC Arges. Decizia este definitiva si irevocabila, anunta Gazeta Sporturilor.



Penescu a fost condamnat in sapte dosare de coruptie, printre care „Mita pentru arbitri”, avand de executat o pedeapsa contopita de 8 ani.

El a stat in arest intre aprilie 2009 si ianuarie 2010 si in mai 2010, apoi a fost incarcerat in septembrie 2013. In iunie 2016 primise un spor de pedeapsa de 3 ani, la pedeapsa initiala de 5 ani.

La momentul condamnarii, Penescu, proprietarul lanturilor de magazine PIC, avea o avere estimata la 170 de milioane de euro.

Impreuna cu fratele sau, fostul patron al gruparii din Trivale detinea grupul PIC, un lant de hypermarketuri raspandite in toata tara, plus alte afaceri in diverse domenii: productie, comert, distributie produse alimentare, servicii de taximetrie, transport marfa, constructii si chiar mass-media. Primii bani castigati de cei doi frati au provenit tot din comert. In 1991, au facut primul pas in afaceri, cand au inceput sa vanda, timp de doua saptamani, sucuri si tigari pe o taraba improvizata. S-au imbogatit rapid, iar Cornel Penescu devenise unul dintre cei mai bogati patroni din prima divizie.

Dintre fostii patroni de cluburi din Liga 1 care au fost arestati, in acest moment se mai afla in inchisoare Marian Iancu (in octombrie 2014 a fost condamnat la 12 ani de inchisoare cu executare in dosarul RAFO), Dinel Staicu (condamnat in iunie 2015 la 9 ani de inchisoare in dosarul fraudarii Transgaz Medias si in septembrie 2014 la 5 ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de mita) si Cristian Borcea (condamnat in martie 2014 la 6 ani si 4 luni inchisoare in Dosarul Transferurilor).