Drepturile de televizare pentru US Open au fost vandute pana in 2022! Ce post va transmite meciurile in tara noastra

Postul Eurosport a anuntat ca a cumparat drepturile de televizare ale meciurilor de la US Open.

Potrivit unui comunicat oficial, Eurosport a achizitionat aceste drepturi in exclusivitate, pana in 2022.

Postul TV nu a precizat insa si suma pentru care a facut aceasta tranzactie.

Pe langa Open-ul Statelor Unite, Eurosport detine si drepturile de transmisiune pentru Open-ul Australiei (Australian Open) si pentru Roland Garros in peste 50 de tari din Europa precum si drepturile pentru The Championships de la Wimbledon in 34 de tari si teritorii din Europa.