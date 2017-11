Dinamovistii nu mai vor sa-l lase pe Nemec la FCSB: „Nu conteaza daca jucatorul s-a inteles cu clubul sau cu Becali, Dinamo nu mai este de acord cu acest transfer!”

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a anuntat ca echipa din stefan cel Mare nu mai e dispusa sa-l vanda pe Adam Nemec la FCSB! Mai mult, oficialul alb-rosu a transmis ca slovacul ar fi refuzat prima propunere facuta de Gigi Becali, care apucase sa se laude ca e aproape inteles cu experimentatul atacant.



Intr-o sedinta organizata marti, la RIN, conducerea lui Dinamo a luat hotararea de a nu mai vine niciun jucator rivalei FCSB, dar cazul lui Adam Nemec e unul aparte. Slovacul are pe masa oferta de la FCSB si pe cea de la CFR, iar in iarna va putea semna cu cine doreste, dat fiind ca intra in ultimele sase luni de contract cu Dinamo.

Speriati de reactie suporterilor in cazul in care vor mai ceda un jucator marii rivale, sefii din „Stefan cel Mare”, fara implicarea lui Negoita, au luat decizia de a nu mai trimite niciun jucator la clubul lui Gigi Becali. Joi dimineata, la ProX, Alexandru David a transmis ca slovacul a refuzat deja o oferta venita de la FCSB, dar si ca alb-rosii nu vor accepta propunerea finantatorului vicecampioanei, oricat de buna ar fi: „Nu vom vinde niciun jucator catre FCSB, chiar daca oferta va fi extraordinar de buna. Au fost discutii cu Gigi Becali legate de Adam Nemec, dar stiu ca jucatorul nu a fost de acord cu oferta pe care a primit-o de la FCSB. Indiferent daca Gigi Becali sau FCSB se inteleg cu Nemec, Dinamo nu mai este de acord ca jucatorul sa plece la Steaua„, a spus David.

Daca David anunta ca Nemec a refuzat propunerea lui Becali, finantatorul FCSB-ului a transmis, marti, ca e aproape inteles cu slovacul: „E adevarat ca purtam discutii cu jucatorul, nu suntem departe sa ne intelegem„, spunea Becali, care a pus pe masa un salariu de 250.000 de euro si o prima de instalare de 100.000 de euro pentru a-l convinge pe Nemec.