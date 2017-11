Dinamo testeaza un nigerian care nu a mai jucat din ianuarie!

Dinamo incearca un transfer de marca, desi problemele financiare ale clubului sunt destul de grave : internationalul nigerian Lukman Haruna, 26 de ani, fost la AS Monaco si Dinamo Kiev se afla in probe sub comanda lui Vasile Miriuta!

Potrivit surselor GSP.RO, mijlocasul central liber de contract, ultima oara la Astana, in Kazahstan, se antreneaza deja sub comanda lui Vasile Miriuta si sunt sanse mari sa semneze contractul.

Totusi, Haruna e la un nivel de pregatire scazut si e putin probabil sa prinda minute in acest an.

De-a lungul carierei, Lukman a jucat la AS Monaco, Dinamo Kiev, Hoverla, Anzhi, FC Astana, iar din ianuarie este 2017 este liber de contract. Lukman are 8 selectii in nationala Nigeriei, bifand doua meciuri la Campionatul Mondial din 2010.

in 2014, fotbalistul era cotat la 5 milioane de euro de site-ul transfermarkt.

CV LUKMAN HARUNA

Dinamo Kiev: 72 de meciuri, 10 goluri

AS Monaco: 52 de meciuri, 4 goluri

Anzhi: 13 meciuri, 1 gol

Astana: 10 meciuri, 1 gol

Hoverla: 5 meciuri, 0 goluri