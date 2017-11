Ce risca Boloni, dupa ce s-a luat de un „central”, care l-a trimis in tribune la pauza meciului cu Standard

„Spun ce gandesc”, a reactionat Ladislau Boloni, antrenorul roman al echipei Antwerp, care risca sa fie amendat din cauza declaratiilor sale despre arbitraj, informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.



Boloni risca sa fie amendat cu 500 de euro dupa ce a fost trimis in tribune in repriza a doua a meciului de campionat cu Standard Liege, de la sfarsitul lui octombrie. Tehnicianul ar mai plati 500 de euro in caz de recidiva.

In timpul meciului cu Standard (0-0 pe teren propriu), Boloni a aruncat un al doilea balon pe teren, aproape de arbitrul Bram Van Driessche. Deja avertizat, tehnicianul a fost trimis in tribune. Dupa meci, el l-a criticat din nou pe arbitru.

Boloni nu intelege de ce este in vizorul comisiei de disciplina a federatiei belgiene. „Am spus dupa meci ca arbitrilor le e greu sa faca fata presiunii cluburilor mari. Dupa conferinta de presa, am avut o discutie amicala cu Van Driessche si a recunoscut ca, in calitate de arbitru tanar, ii e greu sa faca fata. E oare declaratia mea atat de criminala? ii pun in pericol integritatea?”, a intrebat Boloni, conform digisport.ro.

„Pe deasupra, am spus ca Standard a primit cadouri in timpul meciului. Daca arbitrul judeca gresit un contact sau un ofsaid, nu inseamna ca adversarul primeste un cadou? E chiar asa greu de inteles?”, a declarat Boloni, surprins ca este primul tehnician convocat de comisia de disciplina in baza noului regulament al federatiei.

„Vreau sa fiu tratat pe picior de egalitate. Sunt alti trei antrenori care au facut declaratii mult mai grave. Eu spun doar ce gandesc, mai e asta permis? Vin dintr-o regiune care a cunoscut comunismul, asa ca ma pot adapta cu usurinta daca asta e ceea ce vreti”, a adaugat el.

Avocatul clubului Antwerp, Johnny Maeschalck, a criticat rechizitoriul comisiei de disciplina: „Punctul de vedere al parchetului este bazat in mare parte pe articole de presa. In plus, Boloni este citat in olandeza, cand el se exprima in franceza cu un accent din Europa de Est. E vorba deci de o traducere. Faptele nu sunt dovedite in niciun fel pe plan juridic.”

„Boloni foloseste termeni generali si invoca libertatea de opinie. Raportul lui Van Driessche a fost redactat la ora 3 dimineata. El a vazut deci cu siguranta conferinta de presa a lui Boloni. Totusi, nu e scris nimic in raportul sau”, a continuat avocatul.

Verdictul comisiei de disciplina va fi cunoscut in cursul acestei saptamani.