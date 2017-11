Andrei Prepelita a ramas liber de contract dupa despartirea de FC Rostov si se antreneaza cu o echipa din Liga 2!

Prepelita a jucat un an in Rusia, la FC Rostov, dar in vara si-a reziliat contractul si a ramas fara echipa.

Pana in iarna cand va incerca sa isi gaseasca un nou contract peste hotare, Prepelita se antreneaza la FC Arges, echipa care l-a lansat in fotbalul mare.

Echipa joaca in liga a doua, insa mijlocasul nu este tentat sa joace din nou in Romania. Pepelita si-a angajat si antrenor personal pentru a fi pregatit in eventualitatea in care isi va gasi un angajament in strainatate din iarna.

„Ma pregatesc cu FC Arges la mine la Pitesti, dar mi-am angajat si un preparator fizic personal. Vreau ca in iarna, atunci cand mai mult ca sigur o sa semnez din nou cu o alta formatie sa fiu pregatit. Imi doresc sa prind din nou un contract in strainatate si sunt sigur ca la 31 de ani o sa reusesc sa imi gasesc o echipa buna.„, a declarat Prepelita intr-un interviu pentru Fanatik.

Prepelita a jucat la FC Arges, Universitatea Craiova, Steaua, Ludogorets si Rostov.