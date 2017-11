Vlad Chiriches, dupa „cadoul” primit de la olandezi: „Am incercat sa jucam si noi, dar sunt si lucruri pozitive dupa acest joc”

Capitanul Romaniei, Vlad Chiriches, a fost sarbatoritul zilei, 28 de ani, in care Romania a intalnit Olanda, intr-un amical pe Arena Nationala, bacauanul primind inaintea partidei un cadou din partea FRF, prin intermediul selectionerului Contra: un tricou – de data aceasta fara eticheta, asa cum s-a intamplat in cazul lui Mircea Lucescu, la Cluj – cu cifra 50, numarul de selectii la echipa nationala.



Din pacate, fundasul central al Romaniei a privit cum mingea a intrat in poarta de trei ori si a recunoscut ca batavii au fost superiori: „E putin trist ca am pierdut la un scor asa de drastic. 3-0 e trist, dar trebuie sa tinem capul sus. Am incercat sa jucam si noi si sunt si lucruri pozitive dupa acest joc. Olanda are calitate, jucatori importanti, joaca in campionate puternice din Europa„, a declarat Chiriches la PRO X.

Asa cum a mai afirmat pana acum, Vlad Chiriches a salutat inca o dat schimbarea selectionerului Romaniei: „Am avut meciuri grele impotriva lor. Speram ca o data si odata sa ne ridicam la nivelul lor si sa ne ridicam. Mi se pare ca pana acum sunt semnale pozitive din acest doua meciuri, vrem sa fim mai pozitivi, sa dam goluri. Poate stie mult mai bune ce inseamna echipa nationala si ce insemnam noi„, a adaugat capitanul Romaniei.

Potrivit statisticii, Chiriches s-a aflat la meciul 53 pentru echipa nationala!

Fundasul lui Napoli a debutat pentru Romania in 2011, la meciul cu San Marino, in august si a purtat pentru a 22-a oara banderola, egalandu-i pe Mircea Lucescu si Emerich Vogl la numar de meciuri incepute din postura de capitan.