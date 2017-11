Se apropie Conferinta Marketing for Health, Healthy Life & Wellness

Adrenallina Sports PR & more, prima agentie din Romania dedicata comunicarii in zona sport, viata sanatoasa si wellness, organizeaza pe 27 noiembrie 2017 prima editie a Conferintei Marketing for Health & Wellness.

In cadrul evenimentului agentia lanseaza pe piata un studiu in premiera – Ce obiceiuri de viata sanatoasa si wellness au romanii?

Evenimentul va avea loc la Hotel Marshal Garden (Calea Dorobanti, nr 50B, Bucuresti), cu incepere de la ora 9.30.

Rolul conferintei este de a oferi informatii si de a inspira prin abordari creative si inovative, pentru a comunica mai bine produsele/ serviciile/ proiectele pe care le desfasoara brandurile din domeniul sanatatii & a vietii sanatoase, wellness-ului.

In panelul de speaking vor fi prezenti reprezentanti ai mediului de sanatate & wellness din Romania, reprezentanti din sfera societatii civile, specialisti in comunicare si marketing.

Audienta va fi formata din Marketing, PR, strategy professionals, Business owners, General Managers, HR managers, branduri din zona health/ wellness/ viata sanatoasa sau branduri care comunica utilizand acest teritoriu, dar si health/ wellness/ healthy lifestyle enthusiasts.

Agenda evenimentului:

Inscrierile la eveniment se pot face aici:

Speakerii principali ai evenimentului sunt:

Cornel Caramizaru, general manager FrieslandCampina Romania

Nicoleta Scarlat, director vanzari Eisberg Romania

Diana Sabau, piscinele Kasta Metal

Dr. Victor Clatici, medic dermatolog & anti-aging

Andrei Ciurcanu, Head of Investigation, Agent Green

Partenerii Conferinței sunt:

Napolact (Gold)

Kasta Metal (Silver)

Eisberg, Lac de Verde (Bronze)

Agent Green

SupAcademy

Partenerii media: Revista Biz, Romania Libera, Click! Sanatate, Business Review, CARIERE, Sport Total FM, The Trends, FitReport.ro, Adrenallina.ro, Business24.ro, Ziare.com, Senso TV, PRwave.ro, AromaVerde.ro

