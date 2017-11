Olimpiu Morutan, dupa calificarea Romaniei U19 in Turul de Elita: „Vreau sa demonstrez in fiecare zi ca sunt mai bun”. Ce spune despre transferul la FCSB

Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a revenit in tara, dupa ce a reusit sa se califice in Turul de Elita, ultima runda premergatoare Campionatului European din 2018.

Olimpiu Morutan, unul dintre componentii lotului tricolorilor si jucatorul echipei FC Botosani, a vorbit despre parcursul sau si s-a declarat hotarat sa isi demonstreze in continuare valoare pe teren.

In ceea ce priveste posibilul transfer la FCSB, fotbalistul de 18 ani a dezvaluit ca nu se gandeste inca la o asemenea mutare.

„Vreau sa ma concentrez pe meciul de vineri de la Timisoara si, apoi, la sfarsitul acestui campionat o sa vedem ce se intampla cu mine. Eu ma motivez mult mai bine acum, imi fac treaba cat mai bine si vreau sa demonstrez in fiecare zi ca sunt mai bun.

Orice jucator isi doreste sa faca un pas mai mare in cariera, dar nu ma gandesc la asta in momentul de fata”, a spus Olimpiu Morutan, potrivit Telekom Sport.