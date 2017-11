Mazarache se intoarce la Craiova si spera sa obtina macar un punct pe noua arena din Banie: „Nu ma voi bucura daca voi marca”

CS U Craiova va juca primul meci oficial pe noul stadion „Ion Oblemenco”, impotriva formatiei Juventus Bucuresti, sambata, de la ora 19:00, in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I.

Simon Mazarache, fostul jucator al Craiovei, actualmente golgheterul echipei Juventus Bucuresti, si-a exprimat regretul ca nu imbraca in acest sezon tricoul trupei lui Devis Mangia si spera sa se intoarca in Banie in vara anului urmator.

”Am vazut imaginile, cu stadionul, de la inaugurare si am ramas impresionat de cum arata. Sunt nerabdator sa ajung pe el. imi aduc aminte ca pana asta vara, cand eram la Craiova, aproape zilnic admiram cum evolueaza lucrarile. Normal ca imi pare rau ca nu sunt la in acest sezon la Universitatea. Chiar ma gandeam, pana sa plec, cum va fi la revenirea acasa cu 25.000 – 30.0000 de suporteri in tribune. Poate din vara viitoare ma voi intoarce si am sa simt pe pielea mea cum este sa ai tot stadionul alaturi”, a declarat Simon Mazarache, potrivit Digi Sport.

In ceea ce priveste meciul dintre Craiova si Juventus, fotbalistul in varsta de 24 de ani spera ca echipa sa sa scoata un rezultat de egalitate, iar in cazul in care va reusi sa marcheze, spune el, nu se va bucura in semn de respect pentru fosta sa echipa.

”Stim ca ne asteapta un meci foarte greu, poate cel mai greu in acest sezon. Venim dupa doua rezultate pozitive. Un rezultat de egalitate ar fi ca o victorie pentru noi.

Nu ma voi bucura daca voi marca. Am un respect deosebit pentru tot ce inseamna Craiova. Sper ca noi sa ne salvam de la retrogradare si Universitatea sa castige titlul!”, a mai spus atacantul.