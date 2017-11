Liga a 4-a. VIDEO cu golul magnific inscris de AFC ASALT, care a plecat neinvinsa din Ghencea!

In etapa a 11-a, CSA Steaua, pregatita de Ion Ion, s-a incurcat pe teren propriu, pentru a doua oara in acest sezon. Partida cu Asalt s-a terminat 1-1, rezultat, care mentine, totusi, echipa ros-albastra pe pozitia a doua a clasamentului, la trei puncte in urma liderului Academia Rapid, care are un joc mai mult disputat.



CSA Steaua a deschis scorul foarte repede, inca din minutul 5, cand Predescu a transformat o lovitura de la 11 metri obtinuta tot de el. Iar totul parea sa se indrepte spre un scor fluviu, avand in vedere ca oaspetii se dovedisera a fi buni incasatori, dupa ce au luat 7 goluri in Giulesti, de la Academia Rapid, o etapa in urma.

Numai ca nu asa au stat lucrurile, iar ceea ce a urmat va fi povestit chiar si nepotilor. Si nu ne referim la scor! La un minut dupa ce se incheiase o ora de joc si cand tabela arata doar 1-0, Alin Babeanu a reusit sa egaleze pentru AFC ASALT Bucuresti cu un gol de kinograma, din interiorul cercului de la centrul terenului, acesta avand sa fie scorul final, un rezultat cu care CSA Steaua a mai facut cunostinta, in Giulesti, cu Academia Rapid, in etapa a 8-a.

Dupa acest meci, CSA Steaua s-a razbunat pe Carmen Bucuresti, in etapa urmatoare, pe care a invins-o cu 6-0, la o zi dupa ce Academia Rapid reusise scorul etapei, 8-0 pe terenul Romprimului.