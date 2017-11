Ladislau Boloni, atac dur la adresa arbitrilor din Belgia: „Vin dintr-o regiune care a cunoscut comunismul, asa ca ma pot adapta cu usurinta daca asta e ceea ce vreti”

Ladislau Boloni a fost trimis in tribuna de catre arbitrul partidei dintre Antwerp si Standard Liege, incheiat la egalitate, scor 0-0, iar dupa meci, tehnicianul a avut o reactie dura la adresa arbitrului, declarandu-se deranjat de atitudinea acestuia.

„Am spus dupa meci ca arbitrilor le e greu sa faca fata presiunii cluburilor mari. Dupa conferinta de presa, am avut o discutie amicala cu Van Driessche si a recunoscut ca, in calitate de arbitru tanar, ii e greu sa faca fata. E oare declaratia mea atat de criminala? Ii pun in pericol integritatea?

Vreau sa fiu tratat pe picior de egalitate. Sunt alti trei antrenori care au facut declaratii mult mai grave. Eu spun doar ce gandesc, mai e asta permis? Vin dintr-o regiune care a cunoscut comunismul, asa ca ma pot adapta cu usurinta daca asta e ceea ce vreti”, a spus Boloni, potrivit Telekom Sport.