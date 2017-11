Ionut Popa: „Cazul Mailat trebuie dat pe mana justitiei!”. Pe cine vede presedinte in locul lui Dragoi, care si-a depus demisia

Problemele echipei ACS Poli sunt destul de grave si dupa aceasta pauza competitionala acordata echipelor de club pentru cele doua meciuri ale echipei nationale a Romaniei. Antrenorul echipei banatene, Ionut Popa, a mai pierdut doi jucatori inainte de meciul cu FC Botosani (vineri, in deschiderea rundei a 18 din Liga 1): Tiganasu, care e accidentat grav, iar Mailat a fost declarat liber de contract si a ajuns la CFR Cluj.



Mai mult, Popa nu va putea miza pe Miguel Bianconi si Vasvari (ambii suspendati), dar nici pe Draghici, Tiganasu si Seroni (toti trei accidentati).

„Am avut 15 jucatori la pregatire. Dar UTA a castigat intr-un an campionatul cu 13 jucatori. Normal, e greu. Am pierdut 4 jucatori in aceasta toamna„, a inceput Popa la conferinta de presa.

Antrenorul banatenilor suspecteaza modul in care mijlocasul Sebastian Mailat (19 ani) a fost declarat liber de contract la Comisii.

„Ma deranjeaza ca eu l-am promovat, a plecat in conditii cel putin suspecte. Cum spuneam, mai exista cazul Brandan, unde s-a dat o decizie in alt sens.

E un caz care trebuie dat pe mana justitiei. Am vazut declaratia lui Becali, care a renuntat la transfer, a spus ca trebuia sa-i dea 7.000 de euro lui Mailat lunar si 100.000 la impresar, vad ca profita altii de munca noastra„, a precizat Popa.

Nea „Popica” s-a aratat deranjat de presiunile care se fac din exterior si l-a nominalizat pe agentul de jucatori Cristea Opria. „Ce ma deranjeaza la domnul Opria, pe care de altfel il respect mult pentru ca a ajutat clubul. Dumnealui e impresarul lui Barnoi. Cand a inceput campionatul jucatorul era titular. Opria era aproape de noi. Cand si-a revenit Mailat, ca era accidentat, Opria nu a mai fost prietenul nostru. Am inteles ca se fac tot felul de insinuari, presiuni…

Eu am vorbit in acest sens si cu domnul Robu. Eu sunt prieten si cu Opria, si cu Iacob, Anamaria, oricine, dar nu se fac presiuni de catre impresari. Dovada ca il bagam pe Mailat pentru ca era bun. Vine randul altor jucatori, Harut, Barnoi, care trebuie sa-si faca loc prin valoare. Apoi Oprea, Podina, se pot ridica si ei la un nivel bun, dar intr-un timp scurt sau lung. Maine, poimaine, sunt bagat in nu stiu ce grup. Mie nu-mi plac lucrurile care nu se discuta fata in fata„.

In incheiere, Popa a vorbit si despre directorul de marketing Radu Birlica, pe care il vede noul presedinte la ACS Poli, in locul lui Sorin Dragoi: „Domnul Dragoi si-a depus demisia, chiar ieri am discutat cu dansul, deocamdata nu stiu cine va veni, Comitetul Director va decide. Daca ar fi dupa mine as merge pe continuitate… in locul lui Dragoi l-as pune pe Radu Birlica„.

Presedintele Sorin Dragoi, cel care a candidat la presedintia LPF, invins categoric de fostul si actualul presedinte, Gino Iorgulescu, si-a anuntat demisia in prima zi a acestei luni noiembrie si va mai ramane in functie inca 45 de zile (DETALII AICI).