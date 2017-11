AUDIO – EXCLUSIV / Erik Lincar si Vali Budeanu, in studioul Sport Total FM: „Trebuie sa ii multumim domnului Gigi Becali, pentru ca fara el Academica nu ar mai fi existat”

Vali Budeanu, presedintele divizionarei secunde Academica Clinceni, a revenit in studioul Sport Total FM, alaturi de antrenorul Erik Lincar, miercuri, incepand cu ora 17:00, in calitate de invitati ai emisiunii „Trafic Sport” moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan, pentru a vorbi despre situatia din cadrul clubului ilfovean si nu numai.

„La inceput nu ne gandeam ca vom reusi sa strangem atatea puncte. E adevarat ca in vara, dupa ce eu am facut o mica analiza a lotului, am mentinut in lot 3-4 jucatori, dupa care am inceput sa cautam tineri.

Noi nu facem nicio diferenta intre jucatorii imprumutati si cei care apartin clubului, pentru ca cei care au o pregatire buna joaca meci de meci. La Clinceni avem toate conditiile pentru a crea o situatie propice fotbalului.

In situatia actuala de la nivelul Ligii a II-a si problemele cu care se confrunta echipele, eu as prefera sa se mai joace doua etape, iar turul acestui sezon sa se opreasca. Problemele financiare sunt la unele echipe chiar importante. Mi se par prea multe echipe la Liga a II-a. Maximum 16 echipe ar fi suficiente si ar trebui sa intarim Liga a III-a.

La noi terenul este prea bun cateodata (n.r. rade), dar este adevarat, sunt cateva stadioane care nu ar trebui omologate”, spune Erik Lincar.

„Am facut eforturi considerabile sa terminam competitia din sezonul trecut si in vara a trebuit sa tragem linie si sa o luam de la capat. Trebuie sa ii multumim si domnului Gigi Becali, pentru ca fara el, astazi, Academica nu ar mai fi existat. Ne-a ajutat sa platim din datoriile vechi.

Domnul Rotaru a fost la ultimul meci al nostru de acasa, sa nu mai vorbim de cei de la Steaua, dare aproape meci de meci sunt prezenti pentru a-si vedea tinerii jucatori la lucru.

Din punct de vedere financiar, ar fi mai bine un campionat cu doua serii, dar din punct de vedere sportiv, este mai puternic cu o singura serie”, spune Vali Budeanu.

