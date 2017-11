EXCLUSIV / Adrian Raduta si Ciprian Popescu, ACUM, in studioul Sport Total FM!

Adrian Raduta, multiplu campion national si est-european la motocross, este prezent in studioul Sport Total FM, miercuri, alaturi de Ciprian Popescu, in calitate de invitati al rubricii Moto Sport FM din cadrul emisiunii „Fluier final” moderata de Narcis Drejan si Adrian Rus.

„Povestea incepe demult. Am locuit in Spania cu parintii mei si acolo am inceput sa ma indragostesc de motocross. Cand ne-am intors in tara, tatal meu mi-a achizitionat o motocicleta de motocross si m-a lasat sa mi-o asamblez singur. Aveam 12 ani atunci.

Dat fiind faptul ca nu am avut o persoana care sa ma ghideze, faceam de capul meu si asa am suferit prima accidentare. Am avut multe luni de stat pe bara adunate in timp, dar am invatat foarte multe lucruri din aceste accidentari”, spune Adrian Raduta.

„Ma bucura tare mult ceea ce a realizat Adrian. Totul a pornit de la zero”, spune Ciprian Popescu.