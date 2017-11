Cum arata clasamentul tenismenilor cu cei mai multi fani virtuali: Nadal se afla in frunte, iar Halep este depasita de doar sase jucatoare!

Numarul 1 mondial in clasamentul WTA, Simona Halep, ocupa locul 14 in clasamentul jucatorilor de tenis cu cei mai multi suporteri in mediul online, iar daca ne raportam doar la circuitul feminin, Simona este a 7-a cea mai iubita jucatoare, fiind depasita doar de Maria Sharapova (Rusia), Serena Williams (SUA), Caroline Wozniacki (Danemarca), Eugenie Bouchard (Canada), Venus Williams (SUA) si Victoria Azarenka (Belarus).

Sharapova este de departe cea mai iubita jucatoare din circuitul WTA, cu 25,8 milioane de fani pe internet, fiind urmata de Serena (22 de milioane).

In clasamentul general, Simona se lauda cu 1.900.000 de urmaritori pe retelele de socializare, devansand la acest capitol sportivi precum Kei Nishikori (Japonia, 1,88 milioane de fani), Grigor Dimitrov (Bulgaria, 1,76 milioane de fani), Angelique Kerber (Germania, 1,54 milioane de fani), Agnieszka Radwanska (Polonia, 1,52 milioane de fani), Petra Kvitova (Cehia, 1,44 milioane de fani), Garbine Muguruza (Spania, 1,42 milioane de fani), Nick Kyrgios (Australia, 1,29 milioane de fani) si Dominika Cibulkova (Slovacia, 1,18 milioane de fani).

Halep este mai putin activa pe Twitter (149.000 de urmaritori), insa constanteanca a dat lovitura pe Facebook (1.333.000 de aprecieri), dar si pe Instagram (420.000 de urmaritori). Cu toate astea, ultima postare a Simonei, pe Facebook, dateaza din 29 octombrie, cand a primit trofeul pentru locul 1 WTA, pe care a incheiat sezonul, de fapt un share al unei postari de pe pagina de FB a WTA.

Nadal este jucatorul care conduce in topul fanilor virtuali (33,7 milioane). Ibericul are cei mai multi suporteri pe Twitter (15 milioane, fata de 14,74 milioane de like-uri pe Facebook). In schimb, Federer, ocupantul locului secund (29,45 milioane de fani) este mai apreciat pe Facebook (14,95 milioane de like-uri, fata de 10,5 milioane de urmaritori pe Twitter).