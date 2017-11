Contra, dupa prima infrangere la nationala: „Am vrut sa-mi fac o parere cat mai buna despre toti jucatorii din circuitul nationalei”

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit despre esecul suferit in meciul amical cu Olanda, scor 3-0, ultimul pentru echipa nationala in acest an.



Contra a pus acest esec pe seama greselilor din defensiva si pe faptul ca a introdus jucatori pe care a dorit sa-i testeze.

„N-a fost o seara fericita, am facut niste greseli foarte mari in a doua repriza. Am permis echipei Olandei sa centreze foarte usor. Au avut trei ocazii in repriza a doua si ne-au dat trei goluri. Noi am ajuns de multe ori la poarta si n-am reusit sa concretizam ocaziile avute.

Am vrut sa vad cat mai multi jucatori, sa-mi fac o parere cat mai buna despre toti jucatorii din circuitul nationalei sa vad pe cine ma bazez la inceputul Ligii Natiunilor. Chiar daca Olanda n-a avut rezultate, ramane o echipa redutabila, care joaca la nivel inalt. Jucatori ca Depay, Babel… Dar cred ca am facut o prima repriza in care ocaziile lor au venit pe greselile noastre„, a spus Contra la Pro TV.

Olanda, nationala care a ratat calificarea la Cupa Mondiala din 2018, s-a impus fara drept de apel, prin golurile marcate de Memphis Depay (47), Ryan Babel (56) si Luuk de Jong (81). Aceasta este prima infrangere pentru selectionerul Cosmin Contra in patru meciuri.