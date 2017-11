Alex Chipciu, impresionat de jucatorii olandezi: „A fost o greseala din partea tuturor celor care au spus ca Olanda e in reconstructie”

Alexandru Chipciu, jucatorul formatiei belgiene Anderlecht, a vorbit dupa infrangerea suferita pe Arena Nationala in meciul contra Olandei, scor 3-0, declarandu-se impresionat de jucatorii olandezi.

„Probabil ca a fost o greseala din partea tuturor celor care au spus ca Olanda e o nationala in constructie. Nu vreau sa zic ca noi suntem cei mai mari fotbalisti, dar o nationala in constructie cu jucatori de la AS Roma, de la Manchester United, de la Lyon, de la Barcelona, de la cele mai mari echipe ale lumii are clar o valoare foarte mare, chiar daca poate fi in reconstructie.

Din pacate, e dezamagitor rezultatul, cand ne gandim la 3-0, dar am avut momente bune si sa nu uitam ca Olanda o sa fie Olanda mereu, indiferent de reconstructie sau de jucatorii care vor fi in acel moment. Prin daruire si entuziasm incercam sa echilibram acest dezechilibru care este intre noi si echipele mari”, a declarat Chipciu, potrivit Telekom Sport.