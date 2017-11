Sorin Cartu nu l-ar fi convocat pe Denis Alibec la nationala: „Budescu e fotbalist de calitate, Alibec nu rezista la presiune”

Sorin Cartu a analizat situatia jucatorilor ignorati de Christoph Daum, anume Denis Alibec si Constantin Budescu, si i-a laudat pe cei doi fotbalisti de la FCSB, dar ii considera niste „copii rasfatati” care nu dau cat ar trebui din potentialul lor sportiv.

In ceea ce-l priveste pe Alibec, Cartu este de parere ca, la ora actuala, fostul fotbalist al Astrei nu ar fi meritat sa fie convocat la echipa nationala, dar apreciaza strategia noului selectioner Cosmin Contra.

”Budescu stim toti ca e fotbalist de calitate. La el toti ne-am intrebat de ce nu da mai mult pentru fotbal, e pe toane asa, ca copilul rasfatat. Cum e si Alibec, ca nici Alibec, nu poti sa spui ca nu are fotbal la el, dar prea mult… prea mult… nu rezista la presiune. Mi se pare, intr-o stare, la momentul asta, labila. Situatia aia de plans, aia nu e… in momentul in care ajungi sa plangi ca barbat sau pentru niste situatii din astea, trebuie sa te intrebi ce se intampla ceva.

”Atitudinea lui Contra ca l-a chemat la nationala, poate asa a fost o strategie a lui pentru viitor, la ora actuala are cu ce s-acopere zonele de atacant, dar la un moment dat cine stie… Trebuie sa-l castige, sa-l tina in preajma nationalei. Dar ceea ce prezinta la ora asta Alibec, sigur ca nu trebuia sa fie acolo, nu merita”, a declarat Sorin Cartu la Telekom Sport.