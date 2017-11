Rafael Nadal s-a retras de la Turneul Campionilor dupa infrangerea cu David Goffin! Cine il va inlocui pe spaniol

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 1 mondial, s-a retras de la Turneul Campionilor, din cauza unei accidentari, dupa ce a fost invins in meciul de debut, cu 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 4-6, de belgianul David Goffin, luni seara la Londra, in cadrul Grupei „Pete Sampras” a acestei competitii, dotata cu premii totale de 8 milioane dolari.

„Am incercat sa fac tot ceea ce am putut, aveam un angajament fata de acest turneu, fata de mine insumi, insa nu ar fi avut niciun sens sa continui”, a declarat Nadal, confruntat cu o leziune la genunchi. El a precizat ca „a fost deja un miracol” ca a putut disputa partida cu Goffin.

In urma acestui forfait, Rafael Nadal va fi inlocuit cu spaniolul Pablo Carreno Busta in Grupa Pete Sampras, pentru urmatoarele meciuri.

Dupa abandonul de la Paris-Bercy, spaniolul a afirmat ca „spera” sa se refaca la timp pentru a-si apara sansele la Turneul Campionilor, insa problemele fizice i-au afectat prestatia in jocul cu Goffin, inclinandu-se in patru seturi in fata belgianului, ocupantul locului 8 in clasamentul ATP, care a inregistrat cu aceasta ocazie prima sa victorie la competitia de final de sezon a circuitului profesionist masculin.

AGERPRES