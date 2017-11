Mircea Sandu se compara cu Razvan Burleanu: „Eu nu as fi facut o asemenea greseala”

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, a vorbit despre situatia actuala a fotbalului romanesc si a comentat numirea lui Cosmin Contra in functia de selectioner al echipei nationale, marturisind ca este increzator in noua formula a tricolorilor.

De asemenea, „Nasul” a facut si o comparatie cu actualul presedinte Razvan Burleanu, marturisind ca el nu ar fi semnat intelegerea cu Christoph Daum.

„S-au pierdut atatea luni degeaba. Daca dupa Euro 2016 ar fi fost contactat un antrenor roman, cred ca altul era rezultatul calificarilor. Am incredere in Contra si sunt sigur ca ne vom califica la Euro 2020. Trebuie sa fim acolo, pentru ca eu am luptat ca orasul Bucuresti sa fie printre cele 13 orase care gazduiesc turneul final. Bineinteles, m-am gandit si la o eventuala calificare a Romaniei.

Nu trebuie sa o mai spuna nimeni ca Daum e vinovat pentru ratarea calificarii, s-a vazut foarte clar. Iar cei care au facut acest demers foarte, foarte scump, dar fara rezultate, ar trebui sa aiba o anumita responsabilitate. Si nu presedintele e singurul vinovat, nu el l-a adus. Presedintele doar a semnat contractul, dar eu n-as fi facut o asemenea greseala. Nici nu vreau sa ma compar. Sincer, e o oarecare diferenta, chiar destul de mare” , a declarat Mircea Sandu, potrivit Telekom Sport.