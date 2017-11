Meci important pentru Romania U21 in Tara Galilor! Intalnirea poate fi decisiva pentru calificarea la EURO 2019!

Echipa nationala de tineret a Romaniei va disputa marti seara, in deplasare la Bangor, partida impotriva reprezentativei similare a Tarii Galilor, contand pentru calificarea la Campionatul European U21 din 2019.

Dupa ce au remizat cu Portugalia la Ovidiu, tricolorii mici merg increzatori in Tara Galilor din postura de lideri neinvinsi in Grupa 8 a preliminariilor pentru EURO 2019. Romania a adunat 11 puncte in cele cinci meciuri disputate, dupa doua remize pe teren propriu si trei victorii in deplasare. Podiumul este completat de Bosnia cu 9 puncte si Elvetia cu 7 puncte in tot atatea meciuri jucate.

Vestile bune vin din partea jucatorilor Marco Dulca si Dragos Nedelcu ce s-au antrenat normal alaturi de coechipierii lor, desi pentru meciul cu Portugalia nu au fost disponibili din cauza unor probleme medicale.

Lotul care a facut deplasarea in Tara Galilor

Portari: Ionut Radu (Avellino), Relu Stoian (Juventus Bucuresti), Catalin Cabuz (AFC Hermannstadt);

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Vlad Olteanu (FC Voluntari);

Mijlocasi: Dragos Nedelcu (FCSB), Dennis Man (FCSB), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Silviu Balaure (AFC Astra), Doru Dumitrescu (FC Viitorul), Razvan Marin (Standard Liege);

Atacanti: George Puscas (Benevento Calcio), Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB).

Rezultatele inregistrate pana acum

Bosnia-Hertegovina – Liechtenstein 6-0

Liechtenstein – ROMANIA 0-2

Elveția – Bosnia-Hertegovina 1-0

Bosnia-Hertegovina – ROMANIA 1-3

Elveția – Tara Galilor 0-3

ROMANIA – Elvetia 1-1

Portugalia – Tara Galilor 2-0

Elvetia – ROMANIA 0-2

Bosnia-Hertegovina – Portugalia 3-1

Liechtenstein – Elvetia 0-2

ROMANIA – Portugalia 1-1

Tara Galilor – Bosnia-Hertegovina 0-4