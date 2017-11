Gigi Becali a pus ochii pe Ianis Hagi: „Poate sa vina la Steaua cand vrea el, la orice ora, chiar si maine”

Ianis Hagi a iesit din vederile primei echipe a Fiorentinei si in aceasta iarna poate fi imprumutat la o alta echipa unde sa poata avea meciuri in picioare.

Pe fir a intrat finantatorul FCSB-ului, Gigi Becali, care a anuntat ca fiul „Regelui” isi poate stabili transferul la vicecampioana Romaniei oricand doreste. Patronul il asteapta cu bratele deschise, cu condita de a sta mai mult prin sala de forta pentru a pune „muschi pe el”.

”Ianis poate sa vina la Steaua cand vrea el. La orice ora, si maine… Ianis e cel mai talentat tanar jucator, dupa Coman. Dar el trebuie sa puna si forta. Daca vine la noi, il bagam la forta. Sa puna muschi pe el”, a declarat Gigi Becali, potrivit Telekom Sport.

Ianis Hagi se afla in cantonamentul echipei nationale de tineret ce va juca marti, in Tara Galilor, partida impotriva reprezentativei galeze de tineret, in cadrul preliminariilor pentru Campionatul European U21 din 2019.