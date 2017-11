George Ogararu, despre partida amicala dintre Romania si Olanda: „Lucrurile nu sunt foarte clare”

George Ogararu, fostul stelist ce cunoaste foarte bine fotbalul olandez, a prefatat partida amicala dintre Romania si Olanda si s-a declarat increzator in schimbarile aduse de catre Cosmin Contra la prima reprezentativa.

In ceea ce priveste situatia Olandei, Ogararu a explicat ca „Portocala Mecanica” nu trece printr-o perioada tocmai buna.

„Ma astept ca nationala noastra sa aiba acelasi parcurs din ultima perioada, pentru ca de la venirea lui Cosmin Contra am avut o schimbare, am vazut entuziasm in jocul baietilor.

Lucrurile nu sunt foarte clare in ceea ce priveste nationala Olandei. E clar ca lumea e nemultumita ca s-a ratat calificarea la Campionatul Mondial, a fost un rezultat greu de digerat de olandezi. Iar pana la urma e de inteles reactia lor. Au fost obisnuiti cu finale de Campionat Mondial. Cu siguranta, ultimii doi selectioneri n-au fost cei mai potriviti, iar rezultatele le-au atarnat foarte greu. Advocaat, cel mai probabil se va retrage din fotbal, iar acum se cauta un nou selectioner. Se vorbeste de Koeman, de Franck de Boer” , a declarat George Ogararu, potrivit Telekom Sport.