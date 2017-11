Eduard Novak, primul roman in forul mondial de ciclism!

Singurul campion paralimpic din istoria Romaniei, Eduard Carol Novak a fost numit zilele trecute in Comisia de Paraciclism a Uniunii Cicliste Internationale (UCI). Ciucanul devine astfel primul roman intr-o structura de conducere a forului mondial de ciclism.

Harghiteanul a primit vestea chiar de la noul presedinte al UCI, francezul David Lappartient.

Presedintele FR Ciclism va superviza si va coordona organizarea competitiilor pentru persoane cu dizabilitati alaturi de Mohammed Ben El Mahi (Maroc), Marianna Davis (SUA), Edilson Alves Rocha (Brazilia), Alejandro Garcia (Spania), Roberto Rancilio (Italia) si Colin Lynch (Irlanda).

„Este o onoare deosebita pentru mine si pentru ciclismul din Romania. De-a lungul anilor foarte putine persoane din Balcani au ajuns in functii importante din UCI, de aceea consider numirea mea o dovada ca ne aflam pe drumul cel bun. Am acumulat suficienta experienta in acest domeniu, incat sa pot veni cu solutii constructive. Paraciclismul s-a transformat intr-un sport profesionist in ultimii ani si e nevoie de oameni cu know-how in fenomen. imi doresc sa restructuram paraciclismul mondial, e nevoie de o reformare a categoriilor de concurs deoarece in acest moment unii sportivi sunt favorizati in detrimentul altora”, a precizat Eduard Carol Novak, presedinte al FR Ciclism si vicepresedinte al forului balcanic.