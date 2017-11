Echipele din Cluj si Pitesti conduc in Liga Nationala masculina!

U BT Cluj-Napoca si BCM Universitatea FC Arges Pitesti au obtinut victorii lejere in runda cu numarul 6 a Ligii Nationale de baschet masculin si conduc ierarhia cu 11 puncte. Urmeaza, la un singur punct, cinci formatii. Sase dintre aceste teamuri se vor duela in meciuri directe la inceputul lunii decembrie.

Campionii en-titre s-au distrat cu modestii adversari de la Poli Iasi administrandu-le o infrangere severa, 89-60 (48-27). Argesenii s-au impus mai categoric in deplasare, la Dinamo Bucuresti, 89-58, dupa ce la pauza conduceau doar cu 40-36. Victorii facile au mai obtinut CSM CSU Oradea, 99-74 (52-27) cu SCM Universitatea Craiova, CSM Steaua Eximbank, 92-66 (50-24) cu Phoenix Galati, adversare directe in cursa pentru play-off si CSU Sibiu, 98-70 (43-36) cu Timba Timisoara, echipa in scadere vizibila de forma fata de precedenta editie. In cea mai echilibrata partida, BC Mures a trecut de SCM Timisoara cu 81-75 (48-36).

Etapa viitoare programeaza trei jocuri intre fruntasele clasamentului: U BT Cluj-Napoca-CSM CSU Oradea, SCM Timisoara-CSM Steaua Eximbank si Phoenix Galati-CSU Sibiu.