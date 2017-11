AUDIO – EXCLUSIV / Renzo Rossi, despre esecul nationalei Italiei in barajul pentru CM 2018: „Jucatori avem, strategia a fost gresita”

Renzo Rossi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre esecul echipei nationale a Italiei, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, dupa 60 de ani de prezenta constanta.

Tehnicianul a explicat problemele din cadrul reprezentativei Italiei, marturisind ca nu jucatorii sunt problema, ci strategia aplicata in aceasta campanie de calificare.

„Nu cred ca e vorba ca nu avem tineri si nu ne-am ocupat, pentru ca jucatori avem. Problema e ca strategia a fost gresita in totalitate. E adevarat ca Italia nu a stralucit si s-a vazut o oarecare plafonare. Eu sunt de acord cu eliminarea Italiei, pentru ca e meritata. Italia nu trebuia sa ajunga la barajul pentru calificare.

Strategia pentru meciul cu Suedia a fost gresita. Nu poti sa renunti la Insigne si De Rossi, pentru ca acestia sunt jucatori de baza.

De Rossi era suparat, normal. Unul ca el trebuia de la inceput introdus in joc”, a declarat Renzo Rossi, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

ASCULTA INTEGRAL