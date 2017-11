AUDIO – EXCLUSIV / Claudiu Vaiscovici: „Tare mi-e ca Dinamo sa n-o ia din Liga a IV-a ca Rapidul”

Fostul international Claudiu Vaiscovici a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre absenta Italiei de la Campionatul Mondial din Rusia, despre situatia din cadrul clubului Dinamo Bucuresti, dar si despre echipele nationale ale Romaniei.

Despre eliminarea Italiei in barajul de calificare pentru Cupa Mondiala din 2018: „Ma asteptam sa se califice Italia, dar dupa jocul din tur nu am fost surprins de rezultatul de aseara.”

Despre situatia de la Dinamo: „Tare mi-e ca Dinamo sa n-o ia din Liga a IV-a ca Rapidul. Exista si posibilitatea asta, daca nu o sa vina nimeni sa preia clubul.”



Despre Mircea Lucescu: „Nea Mircea e obisnuit cu presiunea asta si cred ca o sa razbata pana la urma. Cum e si la noi, orice selectioner nou incearca mai multi jucatori si diverse formule, pentru a sti pe ce sa se bazeze.”

Despre Romania U21: „Cu un rezultat bun in Tara Galilor si cu o infrangere a elvetienilor in Portugalia, cred ca ramanem noi si portughezii la bataie. Avem jucatori de valoare si un antrenor care stie cum sa ii aseze in teren si sa le spuna ce sa joace. Pe mine m-a incantat ce au jucat. Ne dau speranta ca peste cativa de ani vor veni ei la prima reprezentativa”, a declarat Claudiu Vaiscovici, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

