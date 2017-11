Alex Tudorie a fost operat cu succes si este nerabdator sa revina: „Vreau sa ma intorc pe teren”

Dupa accidentarea grava suferita in partida din Cupa Romaniei de la Sibiu, atacantul Alexandru Tudorie a fost trimis in Turcia la Centrul de medicina sportiva Acibadem Sports. Fotbalistul a fost operat de catre profesorul doctor Omer Taser specialist in ortopedie si traumatologie in cadrul Centrului Acibadem.

Specialistul a efectuat reconstructia de ligament incrucisat anterior la genunchiul stang, reconstructia ligamentului lateral si repararea meniscului. Interventia a fost un succes si se estimeaza revenirea fotbalistului pe terenul de joc in aproximativ sase luni.

„Din cate am inteles operatia a decurs bine. Voi incepe perioada de recuperare, insa se pare ca va dura cel putin sase luni timpul de refacere. imi e dor de colegi si de fotbal. Sper sa imi revin si sa ma intorc pe terenul de joc”, a declarat Tudorie.

Clubul FC Voluntari transmite multumiri profesorului doctor Omer Taser, precum si intregului personal al Centrului de medicina sportiva Acibadem Sports!

sursa: voluntarifc.ro