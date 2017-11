Vlad Chiriches, inaintea meciului cu Olanda: „Am terminat campania rau, e bine ca am facut o schimbare”

Vlad Chiriches, capitanul echipei nationale a Romaniei, a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei amicale contra reprezentativei Olandei si a recunoscut din nou ca venirea lui Cosmin Contra era ceea ce aveau nevoie tricolorii.

Fostul stelist este de parere ca schimbarea adusa de noul selectioner este vizibila si spera ca nationala sa mearga din ce in ce mai bine.

„Vazand meciurile din play-off, regretam ca nu am reusit mai mult. E regretabil, dar nu avem ce face. Incepe o noua campanie. Am terminat campania rau, nu am reusit sa ne calificam, dar e bine ca am facut o schimbare, se vede o noua atitudine, o mai buna dispozitie din partea tuturor si sper sa continue tot asa”, a declarat Chiriches, potrivit Telekom Sport.