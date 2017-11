Toate meciurile pe care CSA Steaua le mai are de disputat in acest sezon, pe teren propriu, vor fi LIVE pe Telekom Sport! Toate detaliile si programul

UPDATE / „Meciurile jucate de CSA Steaua BucureSti pe teren propriu In acest sezon al Ligii a IV-a vor fi transmise In direct de Telekom Sport„, se arata si pe site-ul telekomsport.ro.

Prima partida transmisa va fi CSA Steaua – Metaloglobus si va putea fi urmarita pe Telekom Sport si online, pe pagina de Facebook Telekom Sport Romania. Meciul se va disputa sambata, ora urmand sa fie stabilita in zilele urmatoare de catre AMFB.

Meciuri ros-albastrilor care urmeaza sa fie vizionate la TV, in sezonul 2017-2018:

Etapa 14: CSA Steaua – Metaloglobus, sambata, 18 noiembrie – Telekom Sport si Facebook Telekom Sport Romania

Etapa 19: CSA Steaua – AS Termo

Etapa 21: CSA Steaua – Victoria Bucuresti

Etapa 23: CSA Steaua – Academia Rapid

Etapa 26: CSA Steaua – Progresul Spartac

Etapa 28: CSA Steaua – AS Carmen Bucuresti

Etapa 30: CSA Steaua – AS Romprim

Un singur meci al celor de la CSA Steaua a fost televizat de la startul noului sezon, in etapa disputata in deplasare, cu Academia Rapid, insa partida cu a doua echipa a Metaloglobusului, din runda urmatoare, etapa a 14-a, va putea fi urmarita la TV, acesta fiind primul meci in care ros-albastrii vor putea fi vazuti la lucru pe propria arena, terenul 5 din Complexul Sportiv Ghencea.

Asociatia Stelistilor 1947, gruparea de suporteri care sustine si financiar echipa din Ghencea, anunta ca meciul de sambata va fi transmis in direct de TV Telekom Sport.

Tot TV Telekom Sport a transmis in acest sezon si meciurile din Liga 4 ale celor de la Academia Rapid, in special cele disputate pe stadionul „Giulesti”.

CSA Steaua este pe locul al doilea in clasamentul Ligii 4 bucurestene, la trei puncte in spatele Academiei Rapid, insa cu un meci mai putin disputat.

In ultima etapa, echipa antrenata de Ion Ion s-a impus categoric in fata formatiei Carmen Bucuresti, scor 6-0.