Simona Halep, a sasea saptamana in fruntea clasamentului WTA! Monica Niculescu, salt de 22 de locuri

Simona Halep bifeaza a sasea saptamana in fruntea ierarhiei mondiale. Cu 6.175 de puncte, finalista de la Roland Garros se mentine pe locul 1 in clasamentul WTA. Castigatoare a turneului de la Limoges, Monica Niculescu a inregistrat un salt de 22 de pozitii (pana pe locul 78), in timp ce Mihaela Buzarnescu (finalista la ITF-ul de la Tokyo) a urcat pana pe 68.



Jucatoare din Romania in ierarhia WTA:

1 Simona Halep 6175 puncte

37 Sorana Cirstea 1455

43 Irina Begu 1194

68 Mihaela Buzarnescu 928

78 Monica Niculescu 784 (+22)

111 Ana Bogdan 582 (-4)

158 Alexandra Cadantu 374 (-9)

180 Patricia Tig 322 (-5)

193 Alexandra Dulgheru 301

214 Irina Bara 263

244 Elena Gabriela Ruse 225 (+21)

258 Jaqueline Cristian 212 (-4)

338 Raluca Serban 133 (-3)

341 Cristina Dinu 131 (+41)

360 Nicoleta Dascalu 118 (+21)

436 Oana Georgeta Simion 85 (-2) etc.

Clasamentul WTA, primele zece pozitii:

1 Simona Halep (Romania) 6.175 puncte

2 Garbine Muguruza (Spania) 6.135

3 Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.015

4 Karolina Pliskova (Cehia) 5.730

5 Venus Williams (SUA) 5.597

6 Elina Svitolina (Ucraina) 5.500

7 Jelena Ostapenko (Letonia) 5.010

8 Caroline Garcia (Franta) 4.420

9 Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610

10 Coco Vandeweghe (SUA) 3.258.