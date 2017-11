MM n-a scapat dupa scandalul din club: „Daca vor exista plangeri, risca sa fie revocata eliberarea conditionata!”

Directorul sportiv al FCSB-ului, Mihai Stoica, se afla in pericol pentru o revenire in spatele gratiilor, dupa scandalul monstru ce a avut loc in weekend intr-un club din Capitala.



Managerul „ros-albastrilor”, liberat conditionat anul trecut, dupa ce a executat doar 713 zile din cele 1.280 pe care le-a primit in decizia de condamnare in Dosarul Transferurilor, risca sa-i fie revocata aceasta eliberare conditionata.

„Daca faptele sunt adevarate, atunci va raspunde penal. Evident, trebuie sa existe plangere. Risca sa fie revocata aceasta eliberare conditionata si alaturi de noua pedeapsa sa execute si pedeapsa care i-a mai ramas„, a declarat avocatul Bogdan Barbuceanu, prezent intr-un studio al unei televiziuni, in momentul cand stirea a inceput sa se difuzeze.

„Sa vedem daca vor exista plangeri, pentru ca acolo s-au produs acte de violenta, plus distrugere, lovire. Impacarea partilor exclude o noua plangere penala. Putem avea un dosar penal si pentru tulburarea ordinii si linistii publice„, a continuat acesta.

Reactia lui Mihai Stoica

„Am iesit a 2 a oara in club in ultimele 15 luni. N-am fost lovit de nimeni, n-am lovit pe nimeni, doar am intervenit pt Dan, prietenul fiicei mele, care se implicase intr-un incident. In interiorul clubului, am aplanat conflictul, afara mi-am iesit din minti si am exagerat, urland, in momentul in care cineva l-a bruscat pe Dan, desi parea ca se linistise. Nu-l cautionez, a gresit, nu e prima oara, dar sper sa fie ultima. Am facut ce ar face orice barbat pt familia sa, pt ca el, alaturi de copilul meu pe care-l iubesc neconditionat, este familia mea.

P.S. Azi dimineata am fost la antrenament, ne-umflat, ne-tumefiat, ne-invinetit.”

In noaptea de vineri spre sambata, Mihai Stoica si iubitul fiicei lui, Dan Petrache, au fost implicati intr-un scandal urias cu bodyguarzii unui club din Bucuresti.

Potrivit mai multor surse, Mihai Stoica ar fi spart mai multe sticle, pahare si chiar geamul de la intrare, in timp ce Dan Petrache s-a batut cu bodyguarzii.

Tot scandalul ar fi pornit dupa ce fiica lui Mihai Stoica, Teodora, ar fi fost abordata de un fost prieten.