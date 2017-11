Cel mai tare turneu de baschet 3×3 al iernii va avea loc in perioada 18-19 noiembrie, la Constanta si va fi gazduit de City Park Mall. Evenimentul FIBA Endorsed este organizat de Asociatia Judeteana de Baschet Constanta.

Baschetul 3×3, disciplina care a fost inclusa in acest an in programul olimpic si urmeaza sa debuteze la editia Tokyo 2020, va face din nou valuri la malul marii, iar cei mai buni jucatori de baschet 3×3 din tara sunt asteptati sa-si reuneasca din nou fortele in echipele traditionale.

Inscrierile vor avea loc incepând cu 13 noiembrie, pe site-ul 3la3.ro si se vor incheia dupa atingerea numarului limita de 30 de echipe sau pe 15 noiembrie, ora 23.00.

Cu premii totale in valoare de peste 15.000 de lei si cu un premiu in bani la categoria de elita, Open Masculin, in valoare de 4500 lei, turneul de la Constanta se anunta unul extrem de puternic si fiecare jucator participant va acumula si puncte in clasamentul mondial FIBA 3×3 World Ranking.

Baschetul va fi cuvantul cheie de-a lungul unui week-end care, pe lânga meciuri, o sa mai includa in arena special amenajata in incinta City Mall si momente de dans si majorete, invitati speciali, concursuri pentru spectatori si lectii de baschet pentru cei mici.

Tot in cadrul acestui eveniment va avea loc si faza finala a 3×3 Schools Battle, o competitie de baschet 3×3 dedicata exclusiv scolilor si liceelor din Contanta, organizata in parteneriat cu Inspectoratul scolar Judetean Constanta. Elevii sunt asteptati sa-si sustina colegii de pe teren, organizatorii urmând sa premieze cele mai originale moduri de a face galerie: costume, pancarte etc.