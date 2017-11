EXCLUSIV / Narcis Raducan: „Pe noi, romanii, in fotbal, ne ajuta lipsa factorului psihologic!”

Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, intr-un meci amical, iar o zi mai tarziu, la Ovidiu, Romania U21 a reusit sa remizeze cu puternica nationala a Portugaliei, in preliminariile Euro 2019, din Italia si San Marino. Narcis Raducan a intervenit pe marginea acestor rezultate, in exclusivitate pentru Sport Total FM.



„Ne-a iesit cu Turcia. Este adevarat ca si nationala lui Mircea Lucescu a prestat un joc modest, dar rezultatul ne da incredere.

Cel mai mult m-a bucurat rezultatele echipelor U17, U19 si U21. Sa joci de la egal la egal cu Portugalia, campioana europeana la seniori, nu este usor. Eu as promova in corpore aceasta generatie U21, pentru ca sunt sigur ca ne poate aduce multe bucurii!

Contra a reusit sa scoata intr-un timp foarte scurt acel spirit autohton, care ne cam parasise in mandatul lui Daum„, a declarat Narcis Raducan, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.