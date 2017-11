EXCLUSIV / Mihnea Ionescu, despre situatia de la Dinamo: „Daca ne ducem la Saftica, pun jandarmii pe noi”. Ce acuzatii ii aduce lui Ionut Negoita

Mihnea Ionescu, reprezentant al galeriei dinamoviste, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului Dinamo Bucuresti si l-a acuzat pe Ionut Negoita pentru lipsa de comunicare cu suporterii si nu numai.

„Nu se stie cum am iesit din insolventa, asta este prima mare intrebare pe care trebuie sa si-o puna dinamovistii. La Dinamo Bucuresti, relatia cu suporterii este inexistenta, iar daca ne ducem la Saftica sa intrebam despre situatia echipei, pun jandarmii pe noi.

Sa spuna domnul Negoita care a fost planul sau de redresare atunci cand Dinamo se afla in insolventa. Ionut Negoita este vinovat de faptul ca jucatorii nu isi mai doresc sa joace la Dinamo, ca nu exista o relatie cu suportrii, ca avem un stadion oribil. El ne spune despre ce va face, dar nimeni nu stie ce a facut, decat din presa. Odata la sase luni ar fi trebuit sa aiba o intalnire cu suporterii. Asta mi se pare o relatie normala, pentru ca si suporterii tin in viata un club si aduc si niste bani la buget.

As vrea ca suporterii sa fie mai implicati in viata clubului si sa vina la stadion, nu sa stea acasa, pentru ca acum vom intelege ce se intampla cu adevarat acolo”, a declarat Mihnea Ionescu, in cadrul emisiunii „Fluier final”.