EXCLUSIV / Marius Sumudica, despre remiza cu Fenerbahce: „A existat o singura echipa pe teren”. Ce spune despre oferta din Golf

Marius Sumudica, antrenorul formatiei Kayserispor, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei nationale a Turciei, dar si despre remiza incredibila obtinuta de echipa din subordine in meciul cu Fenerbahce.

„E o reconstructie, nu e usor pentru nea Mircea. Echipa nationala a Turciei e in transformare.

Usor, usor, am devenit cunoscut. Mai ales meciurile astea mari te fac cunoscut. Au fost 40.000 de spectatori, e clar ca a fost un meci nebun. Am condus cu 1-0, am luat un gol pe o nesincronizare, am mai luat doua goluri, dar din minutul 60 a existat o singura echipa (n.r. Kayserispor) pe teren si am terminat 3-3.

Jucam bine, suntem in crestere. Din 13 meciuri oficiale disputate aici, avem doar doua infrangeri. Muncim bine, staff-ul isi face treaba. Sunt foarte multumit.

Am o oferta din Golf, din punct de vedere material foarte mare, dar nu o mai iau in calcul. Vreau sa raman in Europa. Nu am intalnit asa tara (n.r. Turcia) sa manance fotbalul pe paine, au stadioane incredibile, organizarea e ca la Champions League si Europa League”, a declarat Marius Sumudica, in cadrul emisiunii „Fluier final”.