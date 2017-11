EXCLUSIV / Bogdan Andone este multumit: „Suntem o echipa care joaca un fotbal placut”

Bogdan Andone, antrenorul formatiei ASU Poli Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, declarandu-se multumit de evolutia elevilor sai.

„Suntem in grafic, suntem in ceea ce ne-am propus. Daca ne uitam in clasament, suntem la doua puncte de locul 4.

Imi place sa folosesc jucatorii tineri, sa le dau incredere. Este foarte important pentru spiritul Politehnicii si pentru moralul acestor jucatori tineri. Mai sunt de pus la punct detalii organizatorice, dar din punct de vedere sportiv, eu zic ca suntem o echipa care joaca un fotbal placut.

Jucatorii au inteles ceea ce le cer si sper sa terminam anul cu rezultate bune, in primele cinci echipe”, a declarat Bogdan Andone, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.