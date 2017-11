Dorin Goian, pe banca tehnica a unei echipe din Liga a III-a, alaturi de un fost coleg de la Steaua!

Nou-promovata Bucovina Radauti este pe un trend ascendent in campionatul Ligii a 3-a. Dupa startul ezitant de sezon, radautenii s-au pus usor, usor pe picioare, ajungand acum la o serie de opt jocuri fara infrangere. In meciul din etapa a 12-a, desfasurat sambata trecuta, Bucovina a remizat pe teren propriu, 0-0 cu CSM Roman, iar cu ajutorul acestui punct a urcat, in premiera, intre primele cinci formatii din Seria 1, acolo unde lider este Aerostar Bacau, la egalitate cu SC Otelul Galati.

Iar vestile bune nu se opresc aici pentru gruparea suceaveana. La sugestia lui Daniel Balan, in staff-ul tehnic al echipei a fost cooptat si fostul international roman Dorin Goian. De altfel, la partida cu CSM Roman, Goian a fost cel responsabil cu indicatiile, Balan fiind nevoit sa stea cuminte in tribuna, avand doua coaste fracturate.

„Eu am fost cel care l-am convins pe Dorin sa mi se alature la Radauti. Oricum, noi colaboram de mai multa vreme. Goe venea saptamanal la Radauti pentru a lucra individual cu fundasii. Fiind la inceput de cariera, am considerat ca ne putem fi de folos unul altuia, sa ne sprijinim in noua postura de antrenori. Sunt baieti tineri in echipa care au multe de invatat de la Dorin. Nu se pune problema ca Dorin sa fie secundul meu, sau invers, noi suntem prieteni vechi, avem fotbalul in sange, si vom lua impreuna, de comun acord, orice decizie tehnica la Bucovina Radauti. Sper sa fim inspirati, echipa sa aiba rezultate, iar comunitatea locala sa fie aproape de noi”, a declarat antrenorul-jucator Daniel Balan.

Dupa ce a agatat ghetele in cui, renuntand la cariera de jucator, Dorin Goian a mai activat la o echipa suceveana. In prima parte a campionatului trecut al Ligii 2, fostul fundas al Stelei a foste presedinte executiv al clubului Foresta Suceava, acolo de unde a demisionat dupa ce autoritatile locale nu si-au respectat cuvantul si nu au alocat toti banii promisi echipei.

Sursa: Liga2.ro