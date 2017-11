Contra anunta schimbari pentru amicalul cu Olanda: „Trebuie sa-i vad si pe ei”

Cu Sapunaru accidentat si cu Tatarusanu incert, Contra a recunoscut ca va face mai multe schimbari in echipa la meciul cu Olanda. Contra asteapta o atmosfera foarte frumoasa si pe Arena Nationala.

„Avem doar o victorie in istoria meciurilor cu Olanda, e foarte putin. A fost o echipa puternica si inca este o echipa puternica, in ciuda faptului ca traverseaza o perioada mai dificila, dupa ce a ratat aceste calificari la turneele finale. Olanda are o generatie buna, dar speram sa obtinem un rezultat bun.

Voi face cateva modificari in echipa, momentan, nu stiu cate, dar voi incerca sa mentin cativa jucatori din meciul cu Turcia. Pe parcurs, vor intra si alti jucatori care n-au prins minute in meciul de saptamana trecuta, trebuie sa-i vad si pe ei. Indiferent de ce schimbari o sa fac in echipa, sunt sigur ca baietii care vor intra vor avea aceeasi atitudine buna, vor pune in aplicare ideile tactice pe care le-am pregatit in aceste zile si sunt sigur ca vom face un meci bun.

Jucam pe Arena Nationala si am informatii ca va fi o atmosfera placuta la ora meciului.” , a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.