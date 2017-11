Peste toate echipele din Liga I la un loc! Numar impresionant de abonamente vandute de CS U Craiova

CS U Craiova se afla peste toate echipele din Liga I la capitolul abonamente vandute in acest sezon. Noua arena „Ion Oblemenco” i-a convins pe fani sa se aboneze la meciurile trupei lui Devis Mangia de pe teren propriu.

Chiar daca pe teren Craiova a pierdut cu scorul de 4-0 amicalul cu Slavia Praga, menit sa inaugureze stadionul din Banie, in tribune, spectatorii s-au ridicat la nivelul asteptarilor si se pare ca au fost incantati de revenirea echipei „acasa”, dat fiind numarul mare de abonamente achizitionate pana la ora actuala.

Oltenii au cumparat peste 8.000 de abonamente pentru meciurile Craiovei de pe teren propriu, mai mult decat toate echipele din Liga I la un loc. FCSB nu a pus in vanzare abonamente in acest sezon, Dinamo a vandut 1.000 in vara acestui an, la Cluj, fanii CFR-ului au achizitionat 2.000 de abonamente, campioana Romaniei Viitorul a vandut 1.500, iar la Botosani, moldovenii au cumparat 1.000 de abonamente.

Urmatorul meci ce se va disputa pe Stadionul „Ion Oblemenco” va fi cel dintre CS U Craiova si Juventus Bucuresti, sambata, de la ora 19:00, in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I.