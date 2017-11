Nicolae Dica, despre viitorul incert la FCSB: „Domnul Becali m-a intrebat daca am o problema cu contractul”

Nicolae Dica a calificat-o pe FCSB in primavara europeana si o mentine in fruntea clasamentului Ligii I, dar viitorul sau pe banca tehnica este unul incert, cel putin din punctul sau de vedere.

Tanarul tehnician a dezvaluit ca finantatorul ros-albastrilor l-a intrebat daca este multumit de contract, iar Dica nu a pus inca in discutie prelungirea contractului, considerand-o inutila.

„Nu am vorbit despre prelungirea contractului. Doar m-a intrebat domnul Becali daca am o problema cu contractul si daca vreau sa-l prelungesc. I-am spus ca nu am nicio problema.

Am contract pana in vara. Rezultatele mele ma vor tine la Steaua sau nu. Nu ma incanta cu nimic ca semnez acum un alt contract, iar in februarie sau martie sunt dat afara”, a spus Nicolae Dica, potrivit gsp.ro.