Monica Niculescu a castigat turneul de la Limoges!

Monica Niculescu, aflata pe locul 100 in ierarhia mondiala, a disputat duminica, finala turneului de la Limoges (Franta), dotat cu premii in valoare totala de 115.ooo de euro.

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-2, in fata nemtoaicei Antonia Lottner aflata pe locul 201 in lume, dupa o ora si 11 minute de joc.

Astfel, romanca a cucerit cel de-al patrulea titlu din cariera, dupa cele castigate in 2013 la Florianopolis, in 2014 la Guangzhou si in 2016 la Luxembourg si va fi recompensata cu un cec in valoare de 16.129 de euro si 160 de puncte in clasamentul WTA.